Брат актрисы сериала "Секс в большом городе" найден мертвым

Совсем недавно Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту в известном сериале "Секс в большом городе", написала в своем Instagram о пропаже родного брата. А уже спустя несколько часов на ее страничке появилась информация о том, что Кристофер Кэттролл найден мертвым.

Сначала актриса опубликовала фотографию в своем Instagram и написала: "Это мой брат Кристофер Кэттролл или Крис как мы зовем его. С 30 января никто не может найти его. Он пропал из своего дома в городе Лакомб в Канаде. Его ключи, телефон и кошелек остались на столе, а входная дверь была открыта. Это не похоже на Криса. Он бы никогда не оставил свой дом со всеми вещами незапертым и не оставил бы своих семерых обожаемых собак..." Также Ким описала внешность своего брата и попросила помочь его найти.

Публикация от Kim Cattrall (@kimcattrall) Фев 3, 2018 at 9:11 PST

Спустя несколько часов появилась еще одна запись, в которой актриса сообщала печальные новости: "Я и моя семья с огромной печалью сообщаем, что наш брат и сын Кристофер Кэттролл несвоевременно покинул нас. В этот тяжелый момент мы просим вас уважать нашу частную жизнь, но хотим поблагодарить всех за вашу любовь и поддержку в это непростое для нас время".

Обстоятельства смерти мужчины она не раскрыла.