Братья Пола Уокера хотят снова воccоздать его образ на экране

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Братья погибшего голливудского актера Пола Уокера Калеб и Коди, которые сыграли вместо актера в боевике "Форсаж 7", мечтают вновь сыграть Брайана О`Коннера в одном из следующих продолжений. Такое признание они сделали в беседе с корреспондентами AP News.
"Я надеюсь, что у нас еще будет возможность вернуть на экраны Пола, то есть попытаться вновь создать его образ для этой серии. Такая вот у меня мечта, и надеюсь, она сможет осуществиться в одном из будущих "Форсажей", - сказал Калеб Уокер.
Напомним, что Пол Уокер погиб в автокатастрофе во время съемок седьмой части "Форсажа". В дальнейшем его образ для крупных планов был воссоздан с помощью компьютерной графики, на общих планах актера заменяли братья. Создатели серии "Форсаж", в первую очередь Вин Дизель, пока не анонсировали дальнейших планов по возвращению героя Пола Уокера.-0-
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