Бразилец построил замок из песка и прожил в нем 22 года

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бразилии Марсио Матолиас возвел на пляже Рио-де-Жанейро замок из песка и прожил в нем 22 года. Об этом пишут СМИ.

Отмечается, что на песочное строительство его вдохновили архитектурные строения знаменитых мастеров Антонио Гауди и Оскара Нимейера.

При этом Марсио Матолиас изначально не планировал проживать в своем песочном творении, а хотел лишь использовать его как здание для книжного магазина. Однако затем изобретательный мужчина укрепил замок из песка деревянными балками и переехал в новое жилище. Еду мужчина готовит на улице, на небольшой плитке.

Известно, что книгам в доме тоже нашлось место, в замке есть библиотека.-0-