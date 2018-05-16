Бразилец построил замок из песка и прожил в нем 22 года

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бразилии Марсио Матолиас возвел на пляже Рио-де-Жанейро замок из песка и прожил в нем 22 года. Об этом пишут СМИ.
Отмечается, что на песочное строительство его вдохновили архитектурные строения знаменитых мастеров Антонио Гауди и Оскара Нимейера.
При этом Марсио Матолиас изначально не планировал проживать в своем песочном творении, а хотел лишь использовать его как здание для книжного магазина. Однако затем изобретательный мужчина укрепил замок из песка деревянными балками и переехал в новое жилище. Еду мужчина готовит на улице, на небольшой плитке.
Известно, что книгам в доме тоже нашлось место, в замке есть библиотека.-0-
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