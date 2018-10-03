Бразильская серфингистка покорила гигантскую волну и попала в Книгу рекордов Гиннесса

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильская спортсменка Майя Габейра покорила самую высокую волну в истории женского серфинга и установила новый рекорд Гиннесса. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Серфингистке удалось "оседлать" волну высотой порядка 20,7 м. Ее достижение было отмечено также Всемирной лигой серфинга, которая присудила Майе Габейра награду как женщине, покорившей самую большую волну - Women's XXL Biggest Wave Award.

Фото AAP

Майя Габейра призналась, что много лет стремилась установить мировой рекорд. В 2013 году во время выступления в португальском городе Назаре спортсменка потеряла сознание и едва не утонула. После этого случая она решила вернуться к тренировкам и поселилась в Назаре у побережья.

В настоящее время рекордсменом Гиннесса среди мужчин в серфинге является спортсмен из Бразилии Родриго Кокса. Он покорил самую большую в истории волну, высота которой составила около 24,4 м.-0-