Бразильские ученые открыли новый вид динозавров

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильские ученые открыли ранее неизвестный науке вид динозавров, который обитал на территории страны около 230 млн лет назад, сообщают информагентства со ссылкой на газету Estadao.

Рептилии дали название Bagualosaurus agudoensis, что в переводе означает "дикий ящер из Агуду" - муниципалитета на юге Бразилии. Именно там в 2007 году были обнаружены останки доисторического животного, относящиеся к триасовому периоду мезозойской эры (250-199 млн лет до нашей эры) - времени наиболее активного размножения этих животных. Подобных ископаемых в мире насчитывается очень мало, поэтому находка крайне ценна.

По найденным фрагментам ученые восстановили примерный облик динозавра. Предположительно, он достигал в длину 2,5 м и был похож на других примитивных динозавров за исключением строения черепа и зубов, которые доказывают, что животное было травоядным.

Bagualosaurus agudoensis стал уже седьмым видом динозавра триасового периода, обнаруженным в ходе раскопок в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны. Единственным местом, где также были найдены останки подобного типа, является Аргентина. Из этого бразильские ученые делают вывод, что динозавры с большой долей вероятности впервые появились на свет в ареале, где сегодня находятся эти латиноамериканские страны.-0-