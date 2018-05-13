Бразильский вратарь попал в книгу рекордов Гиннеса

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщают информагенства.

Во время тренировки Эдерсон с третьей попытки выбил мяч с рук на расстояние 75,35 м. Этот результат стал абсолютным мировым рекордом и позволил голкиперу, его установившему, попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Ранее "Манчестер Сити" установил рекорд по количеству голов за один сезон.