Бразильский вратарь попал в книгу рекордов Гиннеса

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщают информагенства.
Во время тренировки Эдерсон с третьей попытки выбил мяч с рук на расстояние 75,35 м. Этот результат стал абсолютным мировым рекордом и позволил голкиперу, его установившему, попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Ранее "Манчестер Сити" установил рекорд по количеству голов за один сезон.
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