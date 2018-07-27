С Брэдом Питтом за роль в "Дэдпул 2" расплатились чашкой кофе

Создатели фильма "Дедпул 2" не раз говорили о том, что Брэд Питт оказался очень отзывчивым человеком, однако о чем конкретно шла речь общественность узнала только сейчас. В интервью Entertainment Tonight исполнитель главной роли фильма Райан Рейнольдс сообщил, что с Питтом за съемки расплатились всего лишь чашкой кофе.

"Наши ребята сказали мне, что он хочет кофе, а я такой – "В смысле сеть кофеен? Или одну чашку кофе? Оказалось, что действительно одну чашку кофе, и это был его способ дать нам понять, что он согласен поработать бесплатно. Это, наверное, самый хороший поступок, который только можно было совершить" - рассказал актер.

Рейнольдс также признался, что роль Брэда Питта в "Дэдпуле 2" воспринимает как "хулиганство": "Я полюбил эту идею сразу, потому что это такое хулиганство – взять кинозвезду мирового масштаба и дать ему роль без слов и вообще без экранного времени, если не считать появления в парочке кадров… Это невероятно круто".