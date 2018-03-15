Бренд Versace больше не будет использовать натуральный мех

Итальянский модный дом Versace последовал примеру Michael Kors, Gucci и Jimmy Choo и отказался от использования натурального меха для создания своих изделий. Об этом сообщила глава модного дома Донателла Версаче в интервью журналу 1843.

Свою позицию она объяснила тем, что не желает убивать животных ради создания моды. Донателла подчеркнула, что считает это неправильным.

Правда пока еще приобрести меховые изделия от Versace можно. Нововведение будет касаться уже будущей коллекции.

Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским дизайнером Джанни Версаче. После его убийства в 1997 году компанией управляет и создает одежду его родная сестра Донателла.