Бриджит Бардо раскритиковала актрис, заявлявших о сексуальных домогательствах со стороны режиссеров

Известная французская актриса Бриджит Бардо резко высказалась в отношении актрис, заявлявших о сексуальных домогательствах в их адрес со стороны режиссеров. Бардо считает их заявления лицемерными, а также смешными и неинтересными.

83-летняя актриса рассказала, что многие актрисы сами флиртуют с режиссерами, чтобы им досталась та или иная роль. А сейчас они переворачивают эти истории в свою пользу, чтобы увеличить популярность, чтобы о них говорили. Также Бардо подчеркнула, что это относится только к актрисам, а не к простым женщинам.

В интервью Бриджит рассказала, что ни разу за всю свою карьеру не становилась жертвой домогательств. При этом именно ее называли секс-символом 50-х и 60-х годов прошлого века. А по поводу вербальных домогательств Бардо добавила, что ей порой приятны даже спорные комплименты.

Она не единственная француженка, считающая всю шумиху, поднятую в Голливуде по поводу сексуальных домогательств, смехотворной. Ранее более ста известных женщин Франции во главе с Катрин Денев написали открытое письмо, в котором выступили за свободу безобидных приставаний как неотъемлемой части сексуальной свободы. А происходящее в Голливуде женщины назвали откровенной травлей мужчин.