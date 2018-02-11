Британка 20 лет лет пила колу, чтобы доказать ее безопасность - получилось наоборот

Жительница Британии в течение 20 лет пила кока-колу ради эксперимента. Женщина хотела доказать безопасность этого напитка.
Донна Ганнер выпивала несколько десятков банок кока-колы в день, превышая суточную норму калорий в два раза. Проводить эксперимент над собой ее никто не заставлял. Это было ее личное решение. Дозу напитка она также выбрала сама.
Сейчас женщине 51 год. Она поправилась до 54 размера и заработала себе диагноз "сахарный диабет". Теперь она жалеет о том, что собственноручно убила свое здоровье.-0-
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