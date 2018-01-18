Британские студенты открыли рецепт идеального картофеля по-деревенски

Группа учащихся Эссексского университета заново переосмыслила рецепт приготовления картофеля по-деревенски и вычислила, как нужно нарезать картофель, чтобы площадь хрустящей корочки осталась максимальной.

Напомним, картофель по-деревенски готовят следующим образом: нарезанные клубни отваривают до готовности, затем немного высушивают, нарезают и запекают в масле или жире. В результате снаружи появляется хрустящая корочка, а внутри - мягкое пюре.

Самым сложным элементом исследования было сохранение объема (чтобы картофель не стал чипсами) и максимальной площадь хрустящей части.

Следует отметить, что к вычислениям и нахождению "золотой пропорции" их подвел шеф-повар из Австралии Хестан Блюменталь. В результате студенты опробовали два метода - свой и Блюменталя, приготовив 200 порций с обоими видами нарезки.

В итоге по всем критериям (вкус, хрусткость, внешний вид и в целом) победил метод студентов.