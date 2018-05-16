Британские ученые разработали универсальное средство от простуды

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) разработали универсальное средство для борьбы со всеми видами простуды. Об этом сообщает Euronews.
Новое вещество получило название IMP-1088. Отмечается, что препарат не позволяет вирусам-вредителям проникать в клетки организма человека.
Чтобы размножаться, вирусы захватывают белок NMT в клетках человека. Тесты показали, что вещество IMP-1088 блокирует репликацию нескольких штаммов простудных вирусов, в том числе риновирусов.
Однако в аптеки новое лекарство поступит не скоро. Ученые еще будут проводить опыты, чтобы убедиться в том, что новое вещество безопасно для животных и людей. Если исследования увенчаются успехом, то человечество получит универсальное лекарство от простуды.-0-
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