Британский принц Луи будет крещен 9 июля в Лондоне

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новорожденный принц Луи, сын герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт, будет крещен 9 июля, сообщает ТАСС.
Церемония пройдет в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Принца Луи будет крестить архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Луи Артур Чарльз появился на свет 23 апреля в лондонской больнице святой Марии. У Луи есть старший брат Джордж и сестра Шарлотта.-0-
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