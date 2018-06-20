Британский принц Луи будет крещен 9 июля в Лондоне

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новорожденный принц Луи, сын герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт, будет крещен 9 июля, сообщает ТАСС.

Церемония пройдет в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Принца Луи будет крестить архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Луи Артур Чарльз появился на свет 23 апреля в лондонской больнице святой Марии. У Луи есть старший брат Джордж и сестра Шарлотта.-0-