Британский режиссер показал в своем фильме реальную смерть человека

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский кинорежиссер снял фильм, в котором герой на самом деле умирает. Об это пишет Daily Mail.

Режиссер из Великобритании Стиве Иствуд в своем документальном фильме "Остров" показал реальную смерть человека.

Сам фильм посвящен последним дням жизни пациентов хосписа. Один из героев фильма, пенсионер Алан Харди, попросил режиссера запечатлеть момент его смерти. Режиссер не стал противиться данной просьбе, которая полностью соответствовала его задумке показать смерть как естественный и обыденный биологический процесс. По словам Иствуда, "никто не хочет умирать", но все "запрограммированы" на это природой.

В интервью Daily Mail Иствуд рассказал, что многим участникам съемок было важно пообщаться с ним. Постояльцы хосписа хотели рассказать о своих чувствах перед неизбежным концом. Это помогало им справится со страхом перед смертью.

По словам режиссера, для Харди съемки в фильме были своего рода приключением. Он рассказывал о планах встретиться с женой и заняться бальными танцами в следующей жизни. Режиссер отметил, что именно Алан Харди показал ему, что "не нужно превращать это (смерть) в какое-то таинство".-0-