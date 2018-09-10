Британцу грозит 16 недель тюрьмы за собственное похищение

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя британского города Блэкпул приговорили к 16 неделям тюрьмы за инсценировку собственного похищения ради выпивки с друзьями, пишет издание The Sun.

45-летний мужчина позвонил своей беременной девушке и заявил, что его похитили. Кроме того, он потребовал выкуп в размере £80.

"Сначала я думала, что он валяет дурака. Но голос действительно казался испуганным. Телефон отключился, а потом снова зазвонил. Были слышны мужские голоса, они кричали, угрожали переломать ему ноги и облить кипятком", - рассказала Зои.

Испуганная девушка перевела сумму на указанный банковский счет и обратилась за помощью в полицию.

"Похищенного" искали почти сутки. Полиция задействовала вертолет, прибыл профессиональный переговорщик. На операцию потратили порядка £30 тыс.

Найти мужчину удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Камеры засняли, как мужчина выходит из магазина в компании своих друзей с бутылками спиртного.

Правоохранители дождались возвращения мужчины домой и арестовали его за ложный вызов и растрату ресурсов полиции. На допросе он рассказал, что ему нужны были деньги на выпивку, а "веселую" идею ему подкинули друзья.-0-