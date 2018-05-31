Бритни Спирс показала повзрослевших сыновей

38-летняя певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографию со своими повзрослевшими сыновьями. Мальчиков воспитывает, отец, а Бритни только изредка проводит с ними время.

На фотографии Спирс сидит сбоку от своих сыновей. Подпись к фото гласит: "Люблю ходить в наше любимое место по воскресеньям. Мальчики уже переросли меня".

Фото из социальных сетей

Напомним, что исполнительница развелась со своим супругом Кевином в 2007 году. Опеку над детьми получил ее экс-супруг. С тех пор Бритни выплачивает Шону и Джейдену ежемесячные алименты в размере двадцати тысяч долларов. Также она очень много времени проводит со своими детьми.

Недавно Кевин потребовал от своей бывшей жены платить больше, так как выплачиваемых алиментов не хватает на то, чтобы содержать детей звездной мамы. Но Бритни уверена, что это не ее проблема, что ее бывшему нужны деньги на содержание шестерых детей. Кевин воспитывает еще четырех детей от других женщин.