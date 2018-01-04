Бритни Спирс поразила фанатов прекрасной фигурой в бикини

Певица Бритни Спирс опубликовала фотографии в своем Instagram с отдыха на пляже. Звезда поразила фанатов своей прекрасной фигурой.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jan 3, 2018 at 2:58pm PST

Недавно Бритни опубликовала несколько снимков, на которых изображена не только она, но и ее повзрослевшие сыновья — Шон и Джейден. Некоторые поклонники не сразу узнали мальчиков. Также фанаты были восхищены фигурой Бритни. В последнее время певица сильно похудела, и теперь ее тело выглядит подтянутым.-0-