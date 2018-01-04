Бритни Спирс поразила фанатов прекрасной фигурой в бикини

Певица Бритни Спирс опубликовала фотографии в своем Instagram с отдыха на пляже. Звезда поразила фанатов своей прекрасной фигурой.
Недавно Бритни опубликовала несколько снимков, на которых изображена не только она, но и ее повзрослевшие сыновья — Шон и Джейден. Некоторые поклонники не сразу узнали мальчиков. Также фанаты были восхищены фигурой Бритни. В последнее время певица сильно похудела, и теперь ее тело выглядит подтянутым.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3885 BYN
|2.386 BYN
|2.393 BYN
|USD
|1.985 BYN
|1.987 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.469 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN