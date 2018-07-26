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Бронзовая скульптура плачет

Калейдоскоп 26.07.2018 | 00:50
Фото из социальны сетей
Фото из социальны сетей

Бронзовая статуя в церкви Девы Марии Гваделупской в Хоббсе (США) плачет, но не слезами, а ароматическим маслом. Впервые она "заплакала" 20 мая, прихожане заметили на ее лице капли жидкости. После это явление повторялось несколько раз. "Плачущая статуя" собрала множество паломников.

Настоятель церкви Хосе Сегура проверил записи камер видеонаблюдения в церкви.

Сотрудники церкви проверили потолок и связались с производителем статуи. По их словам, в общей сложности на лицо статуи вылилось около 500 мл неизвестного вещества. Они собрали чайную ложку жидкости и проверили ее химический состав.

Оказалось, что "слезы" имеют такой же состав, что и миро - специально приготовленное и освященное ароматическое масло. В христиан,стве его используют в таинстве миропомазания, для помазания тела человека.

Не ясно, как масло попало на статую. Исследователи продолжают разбираться.

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