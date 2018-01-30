Буйволы атаковали львов, чтобы спасти слоненка

Посетители Нацпарка Крюгера (ЮАР) сняли видео, на котором заснято стадо буйволов, атаковавшее львиный прайд, чтобы отбить у него слоненка.
Львы, поджидавшие в засаде у водопоя добычу, увидели одинокого слоненка. Они атаковали млекопитающее и повалили его на землю. На помощь животному неожиданно пришло стадо буйволов.
Парнокопытные были настроены решительно. Хищники предпочли ретироваться. Слоненок не успел получить серьезных повреждений и скрылся в близлежащих кустах.
По словам автора видео, после отступления защитников, львиный прайд численностью 15-18 особей, повторно атаковал добычу и в этот раз ему повезло больше.
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