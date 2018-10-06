Букингемский дворец ждет ремонт

Начнется ремонт Букингемского дворца. Об этом сообщает ВВС. Капитальный ремонт продлится 10 лет.

Стоимость работ предварительно оценивается почти в $460 млн. Будет полностью заменена электропроводка, система отопления.

Работы по благоустройству дворца начались в апреле прошлого года, но 5 октября представитель королевы официально объявил о сроках проведения ремонта. Его планируется завершить к 2027 году.

Работы будут вестись, чтобы как можно меньше нарушать сложившийся уклад жизни 92-летней королевы и ее супруга принца Филиппа. Но в 2025 году им придется на пару лет покинуть свои апартаменты в Северном крыле дворца.

Во дворце уже сменили три километра старой электропроводки, ведутся работы по вывозу содержимого Восточного крыла, которое является официальным фасадом дворца. Там расположен балкон, на котором по торжественным случаям появляется королевская семья. У здания будут возведены временные помещения для 200 подрядчиков.

Дворец будет по-прежнему открыт для официальных визитов и традиционных мероприятий.

В ходе ремонта Восточного крыла придется временно выселять офисы детей королевы: принцессы Анны, принца Эндрю и принца Эдварда.

На протяжении 6 месяцев из Восточного крыла вывезут около 3 тыс. произведений искусства. Некоторые из этих предметов будут выставлены на обозрение в других дворцах, но 150 вернутся в Королевский павильон в Брайтоне на южном побережье Англии.

Букингемский дворец был построен в 1703 году как частная резиденция, а дворцом стал лишь в 1761 году, когда его приобрел король Георг III.

Восточное крыло было пристроено во времена правления Виктории, а в 1914 году, при Георге V, дедушке нынешней королевы, фасад был облицован прочным портлендским камнем.-0-