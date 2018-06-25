Бульдог Жа-Жа назван самым уродливым псом в мире

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Америке прошел необычный конкурс под названием "Самая уродливая собака в мире". Победителем был назван 9-летний бульдог по кличке Жа-Жа, информирует Sky News.
Конкурс является традиционным для США. Нынешнее состязание проводилось в американском городе Петалума (штат Калифорния) уже в 30-й раз.
Сообщается, что бульдог Жа-Жа был выбран жюри из-за аномально длинного языка, который не помещается во рту у собаки. Пес обошел в конкурентной борьбе 14 собак.
Хозяйка триумфатора конкурса Меган Брейнард получила денежный приз в $1,5. Меган рассказала журналистам, что нашла собаку на специальном сайте по поиску питомцев в интернете. Она отметила, что гордится недостатками питомца, а также очень любит свою собаку.
Организаторы мероприятия отмечают, что конкурс "Самая уродливая собака в мире" призван доказать, что любви заслуживают все животные вне зависимости от своего внешнего вида.-0-
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