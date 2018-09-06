Burberry откажется от использования натурального меха в своих изделиях

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская люксовая компания по производству одежды и аксессуаров Burberry прекратит использование натурального меха в своих изделиях, сообщает Thomson Reuters Foundation.
"Современная роскошь - социальная и экологическая ответственность. Мы уверены, что это основа для Burberry и ключ к нашему долгосрочному успеху", - сказал исполнительный директор Марко Гобетти.
Также компания Burberry планирует изъять из продажи уже имеющиеся вещи из натурального меха.
Кроме того, компания заявила, что отныне они нарушат свою традицию и перестанут ежегодно сжигать нераспроданные вещи. Ранее изделия сжигали, чтобы их не украли и не продали по более низким ценам.
Ранее и другие люксовые бренды Versace и Gucci отказались от использования натурального меха в своих изделиях.-0-
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