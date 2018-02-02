Бутылка японского виски ушла с молотка за рекордную цену - $299 тыс.

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бутылка односолодового японского виски фирмы Yamazaki 50 Years ("Ямадзаки 50 лет") продана на аукционе Sotheby's в Гонконге за рекордную сумму - примерно $299 тыс., сообщает ТАСС.

Всего 150 бутылок уникального напитка марки Yamazaki 50 Years поступило в продажу в конце 2011 года. На тот момент цена одной бутылки в Японии равнялась примерно $9,5 тыс. Вся партия была быстро раскуплена коллекционерами и любителями.

Виски Yamazaki 50 Years был изготовлен на основе элитного солода и выдержан в бочках из японского дуба не менее 50 лет. Марка принадлежит крупному японскому бренду Suntory Spirits.-0-