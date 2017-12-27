Бузова копирует невесту бывшего мужа, а также Настасью Самбурскую

Телеведущая и исполнительница Ольга Бузова шокировала поклонников новым образом. Перед наступающими праздниками она решилась на небольшой эксперименте: Бузова покрасила пряди волос в насыщенный синий цвет. Поклонники говорят, подражает эпатажной Настасьи Самбурской. Фотографии были опубликованы в Instagram.

А некоторые из фанатов отметили, что Ольга копирует образ Анастасии Костенко, к которой ушел бывший муж Бузовой — Дмитрий Тарасов.

Поклонники также обратили внимание и на худи Gucci. Совсем недавно в похожих толстовках позировали для новогодней фотосессии Костенко и Тарасов.-0-