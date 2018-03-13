Бывший футболист "Барселоны" Арда Туран пригласил на свою свадьбу президента Турции

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший полузащитник "Барселоны" Арда Туран женился на Аслихан Доган. На свадебной церемонии присутствовал в качестве свидетеля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишут турецкие СМИ.

Публикация от Arda Turan (@ardaturan) Мар 11, 2018 в 1:33 PDT

Регистрация брака прошла в узком кругу семьи и друзей в стамбульском районе Бейкоз. Свидетельство о браке выдал лично мэр города Мевлют Уйсал.

Как пишет портал Ntv.com.tr, на бракосочетание были приглашены жена президента Турции Эмине Эрдоган и брат жениха - знаменитый футболист клуба "Истанбул Башакшехир" Эмре Белезоглу. Также церемонию посетил известный турецкий певец Мустафа Чечели.

По данным СМИ, Арда Туран и Аслихан Доган встречались с начала 2015 года. В 2016-м пара распалась, но позже их роман вспыхнул с новой силой. В конце января 2018 года состоялась помолвка пары. Футболист сделал предложение руки и сердца Аслихан Доган, на которое та ответила согласием после того, как ей на палец было одето кольцо с 5-каратным бриллиантом.

В нынешнем сезоне 31-летний Арда Туран перешел из футбольного клуба "Барселона" в "Истанбул". Ранее он также защищал цвета "Галатасарая" и "Атлетико". Среди спортивных достижений футболиста - медали за победы в Кубках и Суперкубках Турции и Испании, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. В составе сборной Турции (100 поединков, 17 мячей) он завоевал бронзу Евро-2008.-0-