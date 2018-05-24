Бывший участник группы Sex Pistols даст концерт на границе КНДР и Южной Кореи

Экс-участник группы Sex Pistols Глен Мэтлок связался с организаторами фестиваля, который состоится на границе КНДР и Республики Корея с 21 по 24 июня, с целью выдвижения своей кандидатуры на выступление.
Глен настоял на том, что сделает это совершенно бесплатно и безвозмездно. Такое решение музыкант принял после успешных политических встреч руководителей стран. Это очень вдохновило Мэтлока, так как в последний раз КНДР и Южная Корея встречались для обсуждения важных политических вопросов аж 10 лет назад.
Вся процессия пройдет в приграничной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Это участок земли, достигающий в длину 240 км и ширину в 4 км, где полностью исключено присутствие любой из сторон.
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