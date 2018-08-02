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Cамый большой растительный лабиринт в мире находится в Китае

Калейдоскоп 02.08.2018 | 17:03

Растительный лабиринт в китайской провинции Цзянсу стал самым большим в мире. Об этом сообщает сайт Guinness World Records.

Сам лабиринт имеет площадь более 35 тыс. квадратных км. Длина его тропинок достигает около 10 км.

Основная головоломка - насаждения в форме лося, изображение которого можно разглядеть с воздуха. Также в лабиринте есть большое количество других маршрутов: круглые, детские, в виде сердца.

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Китай, рекорды
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