Cамый большой растительный лабиринт в мире находится в Китае

Растительный лабиринт в китайской провинции Цзянсу стал самым большим в мире. Об этом сообщает сайт Guinness World Records.
Сам лабиринт имеет площадь более 35 тыс. квадратных км. Длина его тропинок достигает около 10 км.
Основная головоломка - насаждения в форме лося, изображение которого можно разглядеть с воздуха. Также в лабиринте есть большое количество других маршрутов: круглые, детские, в виде сердца.
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