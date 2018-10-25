Cергей Шнуров показал фото с новой женой

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 45-летний Сергей Шнуров двадцать четвертого октября в своем Instagram-аккаунте поделился фото с новой женой. Лидер группировки "Ленинград" сопроводил фотографию стихотворением. В последних строках Шнуров пишет: "Что-то я никак не холостяк".
Напомним, в мае текущего года Сергей и Матильда Шнуровы сообщили о своем разрыве. Уже в сентябре Матильда поделилась в соцсети Instagram фотографией свидетельства о разводе. Также она сообщила, что фамилию менять не станет.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.404 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.109 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN