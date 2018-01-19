Чай против кофе - что лучше употреблять

Для поддержания бодрости подходят оба напитка, поскольку в обоих содержится кофеин. При этом в одной чашке кофе содержится в среднем 90-115 мг кофеина, а в одной чашке чая - около 40 мг. Но крепкозаваренный чай лучше подходит для улучшения концентрации мозга.

В чае и кофе содержатся пигменты, окрашивающие зубы в желтоватый цвет. Чай даже сильнее красит зубы, поэтому с эстетической точки зрения лучше пить кофе.

Чай обладает успокаивающим действием и при употреблении трех чашек в день он снижает риск депрессии на 37%.

Кофе является энергетиком, после которого большинство людей рискует промучиться до глубокой ночи, особенно если вы пили его во второй половине дня. "Чаеманы" могут пить любимый напиток непосредственно перед сном и не бояться за качество сна.

Что касается пользы для здоровья, то оба напитка примерно равнозначны. Несколько чашек кофе в день снижают риск развития диабета и защищают сердце. Чай же содержит антиоксиданты, препятствующие развитию раковых болезней.

Таким образом, по выбранным критериям можно заключить, что кофе лучше употреблять в первой половине дня и не более двух чашек в день. Чаем же лучше завершать день.