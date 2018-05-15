"Человек из стали 2" может выйти в 2020 году

Студия Warner Bros., по слухам, уже в следующем году начнет съемки второй части "Человека из стали", а уже в 2020 году поклонники смогут увидеть новую главу приключений Супермена.

Ранее актер Генри Кавилл не раз намекал на то, что он не против вернуться к роли Супермена – чем скорее, тем лучше. Вероятно, съемки начнутся уже в первом квартале 2019 года.

Какое-либо официальное подтверждение от Warner Bros. по поводу будущего Супермена поклонники получат не ранее июля, ведь именно в этом месяце пройдет Comic-Con в Сан-Диего.