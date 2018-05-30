"Человек-паук" и мальчик на балконе: новые подробности чудесного спасения

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья ребенка, который повис на перилах балкона в Париже, выразила благодарность его спасителю - нелегальному иммигранту из Мали Мамуде Гассаме. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Бабушка ребенка сказала: "Он настоящий герой".

История чудесного спасения облетела не только весь Париж, но и весь мир. Видео, где Мамуду Гассама взбирается менее чем за минуту на пятый этаж без страховки и подхватывает повисшего ребенка, опубликовали ведущие информационные агентства. Поступок мужчины записал очевидец Хабиб Бибу и выложил на своей странице в соцсети Facebook. Постоянно появляются все новые подробности этого события.

28 мая Мамуду Гассама побывал в Елисейском дворце по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер выразил ему благодарность и вручил медаль за храбрость, предложив работу в пожарной службе страны.

Фото AFP/GETTY

29 мая Мамуду Гассама получил вид на жительство во Франции - первый шаг к получению гражданства. Он также подписал контракт на прохождение практики в парижской пожарной службе.

« Je vais tout faire pour y arriver » a réagi #MamoudouGassama lors de sa visite de la caserne de Champerret. pic.twitter.com/DRA2nHxG8M — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 29 мая 2018 г.

Кто такой Мамуду Гассама?

Храброму спасителю ребенка 22 года, он из города Ягин на юго-западе африканской страны Мали, которую он покинул в 2013 году.

Мамуду Гассама прошел традиционным пешим путем, которым идут нелегальные мигранты по Сахаре через три страны - Буркина-Фасо, Нигер и Ливию. Затем по Средиземному морю в 2014 году он прибыл в Италию со второй попытки, так как первый раз лодку, на которой он переправлялся, задержали пограничные службы. Во время своего путешествия в Европу он год провел на работах в Ливии, где мигрантов часто эксплуатируют и даже порабощают бандформирования. "Я очень много всего пережил. Нас ловили, нас избивали, но я не терял надежды", - рассказал он президенту Макрону.

Также он добавил, что прибыл во Францию, потому что в Италии никого не знал, а во Франции много лет жил его брат. В Париже он перебивался на разных работах на строительстве и жил в общежитии в восточном пригороде Парижа Монтрёй, прозванном "маленьким Бамако" (по названию столицы Мали), где проживает большая диаспора из Мали.

Мамуду Гассама не подавал прошение на статус беженца и находился в стране незаконно. В общежитии он жил в одной комнате с родственниками и спал на матраце на полу.

Справедливо ли получить гражданство за то, что забрался на пятый этаж дома?

Многие стали задаваться вопросом: а справедливо ли решение президента Макрона пожаловать гражданство Мамуде Гассаме? Согласно статье 21-19 гражданского кодекса, быстрый процесс натурализации для иностранного гражданина возможен в случае свершения им "выдающегося деяния" в интересах Франции или же если Франция заинтересована в его натурализации. И именно этой статьей руководствовался президент, обещая, что Гассама в ближайшее время получит вид на жительство.

Ранее, в 2015 году, 24-летний уроженец Мали Лассана Батили спас шестерых заложников во время нападения на супермаркет в Париже. Он получил французское гражданство и работу в мэрии.

Почему ребенок оказался на балконе?

Три недели назад мальчик покинул Реюньон (заморскую территорию Франции в Индийском океане, где живут его мама и бабушка) и приехал в Париж к отцу. Мать с другим ребенком должна приехать к ним в июне. По словам консьержа, давшего интервью французскому телеканалу BFM TV, отец проживает на 7-м этаже многоэтажного дома на севере Парижа. Согласно этой версии событий, мальчик уже пролетел два этажа, прежде чем смог зацепиться за перила балкона на пятом этаже. Когда сосед с пятого этажа спросил его, где он живет, мальчик, как сообщается, показал наверх.

Не мог ли сосед поднатужиться и втащить мальчика к себе?

Некоторые интернет-пользователи стали комментировать действия мужчины на соседнем балконе, который, как кажется на видео, мог бы просто втащить мальчика еще до появления Гассамы.

Но сам этот человек в интервью газете Le Parisien сказал, что держал ребенка за руку, однако не мог его втащить из-за перегородки, отделяющей балконы друг от друга. "Я не хотел рисковать и отпускать его руку; я думал, что лучше все сделать постепенно, шаг за шагом", - рассказал он. Он также отметил, что у мальчика кровоточил палец на ноге и были сорваны ногти. По его словам, спасатели прибыли в его квартиру и перебрались через балкон, чтобы вызволить мальчика и Гассаму.

Где ребенок сейчас?

По информации французских СМИ, спасенного мальчика взяли на попечение социальные службы. Как сообщает телеканал BFM TV, отец совершенно обескуражен тем, что произошло. По французским законам, ему может грозить до двух лет тюремного заключения и штраф в сумме до 30 тыс. евро. По заявлению Antenne Réunion, социальные службы Реюньона также проведут беседу с матерью мальчика. -0-