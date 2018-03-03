Чем будут кормить гостей афтепати церемонии "Оскар"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незадолго до начала юбилейной, 90-й, церемонии вручения премии "Оскар" шеф-повар Вольфганг Пак представил на специальном пресс-ланче меню вечеринки в честь этого события - Governors Ball. Об этом пишет сайт HELLO!.
Вольфгангу Паку и его команде из 900 поваров предстоит приготовить порядка 60 блюд для 1500 гостей вечеринки. Эта ответственная миссия возложена на Вольфганга уже в 24-й раз.
Каждый год Вольфганг удивляет новыми блюдами. Неизменно в оскаровском меню остается лишь десерт - маленькие шоколадные "оскары", покрытые настоящим 24-каратным золотом.
Из коронных блюд шеф-повара в список угощений в нынешнем году войдут также закуски с копченным лососем в форме статуэтки "Оскара".
Кроме того, будут подавать картофель с икрой, пасту с трюфельным соусом и сыром, закрытый куриный пирог.
Среди новых кулинарных шедевров Вольфганга - тартар из мраморной говядины Вагю на подушке из бурого риса с гибискусом, парфе с икрой, украшенное 24-каратным золотом, дим-самы с черным трюфелем и эдамамэ, черный окунь с соусом сальса верде, конфеты из шоколада и кумквата.
На столах будут представлены и более простые блюда, например, любимые многими такос, в том числе вегетарианские - с пряными баклажанами.-0-
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