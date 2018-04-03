Ченнинг Татум и Дженна Деван объявили о разрыве

Известная голливудская пара Ченнинг Татум и Дженна Деван спустя девять лет совместной жизни объявила о разрыве. Об этом супруги сообщили в своих официальных аккаунтах в Instagram.

Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan) 2 Апр 2018 в 6:13 PDT

В сообщении значится: "Для начала, это очень странно, что мы должны делиться подобными вещами со всеми, но это последствия той жизни, которую мы выбрали сами, и за которую мы очень благодарны. Мы живем в замечательную эпоху, но это еще и время, когда любую правду можно перевернуть в свою сторону. Поэтому мы лично хотим рассказать всю правду… Мы обоюдно решили расстаться как пара. Много лет назад мы сильно влюбились и прошли вместе прекрасный путь. Наша любовь не изменилась, но в то же время, любовь – чудесное приключение, которое разводит нас по разным путям. Никаких секретов и подводных камней в этом решении нет – просто два лучших друга осознали, что пришло время получить больше пространства и помочь друг другу прожить эту жизнь наиболее полно. Но мы все еще семья и всегда будем любящими родителями для Эверли. Больше мы не будем комментировать разрыв и очень надеемся на ваше понимание и уважение нашей частной жизни. Шлем всем свою любовь. Чэн и Дженна".

Для многих поклонников эта новость стала настоящим шоком, ведь буквально несколько дней назад они делились счастливыми совместными фото. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Эверли.

Дженна и Ченнинг познакомились на съемках фильма "Шаг вперед", где исполнили главные роли. По сюжету они влюбляются друг в друга. И в один момент им не пришлось играть. Чувства, которые должны быть только на экране, перешли и в реальную жизнь.