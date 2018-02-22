Черлидерша из КНДР нечаянно похлопала американским фигуристам, но соседка ее быстро одернула

Японское телевидение очень пристально наблюдало за реакцией северокорейских болельщиков, которые поддерживали только своих спортсменов. Именно этот телеканал заснял, как одна из "армии красавиц" случайно зааплодировала американским фигуристам. Ее очень аккуратно и едва заметно одернула соседка.

"Армия красавиц" привлекала к себе внимание болельщиков и журналистов со всех стран на протяжении нынешней Олимпиады. Болельщицы КНДР все как на подбор красивые, одеты в одинаковые вещи, а также очень синхронно двигаются, распевают песни и поддерживают исключительно своих спортсменов.

После проката фигуристов из КНДР они очень активно аплодировали своим спортсменам. Следом вышли фигуристы из США. Одна из черлидерш во время их выступления начала хлопать, но в этот момент ее стукнула локтем соседка. Этот момент попал на камеры и быстро разлетелся по всему интернету.