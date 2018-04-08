"Черная пантера" обогнала "Титаник" по домашним кассовым сборам

Фильм "Черная пантера" обогнал в домашнем прокате драму "Титаник". Последний когда-то закончил прокатный период с результатом $659 миллионов, а сборы фильма от киностудии Marvel уже превысили $661 миллион.
В настоящее время супергеройский фильм занимает третье место в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории североамериканского проката. Перед ним, на втором месте, находится "Аватар", собравший $760 миллионов. Этого результата "Черной пантере" уже вряд ли удастся достичь.
Что касается мировых сборов нового фильма от Marvel, то к данному моменту времени он собрал уже $1,29 миллиарда.
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