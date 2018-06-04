Черновик Эйнштейна с описанием теории относительности выставлен на аукцион

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черновики всемирно известного физика Альберта Эйнштейна выставлены на торги в Бостоне. Их предварительная стоимость - $193,5 тыс., сообщает ТАСС.

Один из двух черновиков, представленных на аукционе, - двухстраничная рукопись, в которой излагается знаменитая теория относительности, обеспечившая ученому мировую славу и Нобелевскую премию по физике 1921 года. Лот оценивается в $173 тыс.

Предметы, когда-либо принадлежавшие Эйнштейну, в настоящее время пользуются большим спросом у коллекционеров. В частности, скрипка, изготовленная специально для легендарного физика, ушла с молотка за $420 тыс. Данная сумма оказалась втрое больше изначально предложенной.

Альберт Эйнштейн - физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель и гуманист. Почетный доктор примерно 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе иностранный почетный член АН СССР (1926). Умер в 1955 году.-0-