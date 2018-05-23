Чрезмерная "стерильность" в квартире может спровоцировать развитие опасной болезни

Британские ученые выяснили: развитие такого заболевания как детский острый лимфобластной лейкоз (ОЛЛ) может быть спровоцировано чрезмерно стерильным окружением. Об этом сообщает издание Medicalxpress.
Неподготовленная иммунная система может дать сбой. Заражения можно избежать с помощью тренировки защитной системы организма у младенцев.
Ученые утверждают, что мутация возникает еще во время беременности. Лишь у 1% детей заболевание будет развиваться независимо от внешних факторов. У остальных она продолжит развиваться, если ребенок постоянно находится в помещении, где поддерживаются "стерильные" условия, и практически не контактирует с внешним миром.
Было установлено, что ОЛЛ гораздо реже встречается у детей, посещавших ясли.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.347 BYN
|2.34 BYN
|2.345 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.994 BYN
|1.998 BYN
|RUB
|3.2471 BYN
|3.23 BYN
|3.25 BYN