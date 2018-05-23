Чрезмерная "стерильность" в квартире может спровоцировать развитие опасной болезни

Британские ученые выяснили: развитие такого заболевания как детский острый лимфобластной лейкоз (ОЛЛ) может быть спровоцировано чрезмерно стерильным окружением. Об этом сообщает издание Medicalxpress.

Неподготовленная иммунная система может дать сбой. Заражения можно избежать с помощью тренировки защитной системы организма у младенцев.

Ученые утверждают, что мутация возникает еще во время беременности. Лишь у 1% детей заболевание будет развиваться независимо от внешних факторов. У остальных она продолжит развиваться, если ребенок постоянно находится в помещении, где поддерживаются "стерильные" условия, и практически не контактирует с внешним миром.

Было установлено, что ОЛЛ гораздо реже встречается у детей, посещавших ясли.