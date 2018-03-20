"Чудо-женщина" стала новым лицом спортивного бренда Reebok

Актриса Галь Гадот, сыгравшая Чудо-женщину, стала представительницей спортивной марки Reebok. Она приняла участие в рекламной кампании "Be More Human", которая направлена на то, чтобы вдохновить женщин по всему миру.
Концепцией новой коллекции Reebok стало раскрытие уверенности в женщине. Актриса прокомментировала свое сотрудничество с известным спортивным брендом. Она отметила, что с детства занималась физкультурой, поэтому стала выносливой, сильной и уверенной в себе. Девушка считает Reebok лучшим партнером, так как бренд помогает девушкам каждый день чувствовать себя настоящими супергероинями.-0-
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