Citroen показал кемпинг-кар в котором можно жить

Французский автопроизводитель Citroen пообещал представить на Франкфуртском автосалоне необычную версию минивэна SpaceTourer, передают информагентства.

Компактный передвижной дом создан в сотрудничестве с компанией Rip Curl. Данная версия кемпинг-кара имеет длину 4,95 метра при ширине 1,92 м и высоте 1,99 м. Это пока не готовый к серийному выпуску концепт, демонстрирующий видение "Ситроен" сегмента автомобилей для активного отдыха и путешествий.

В салоне есть душ, вмонтированный в дверь багажника. Он работает только при поднятой двери. Также есть две двухместные кровати (одна из них закреплена на подъемной крыше), переносная лампа и крепления для двух серфинг-бордов.

В салоне нашлось место для кухни с газовой плитой, умывальником и шкафчиками со складным столом. Весь кухонный отсек при необходимости демонтируется и выносится наружу.

В ближайшие четыре месяца концепт-кар совершит рекламный тур по Европе. Его можно будет увидеть в самых живописных для серфинга местах Италии, Франции, Германии, Испании, Португалии и Англии. Завершит путешествие автомобиль в горах Франции, Австрии и Швейцарии.