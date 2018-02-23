Датские ученые лишили лошадь Пржевальского статуса предка современных лошадей

Лошади Пржевальского оказались одичавшими потомками первых домашних скакунов, живших в окрестностях современного сила Ботай (Казахстан). К такому выводу пришли датские ученые из университета Копенгагена.
Ранее лошадь Пржевальского считали последним уцелевшим предком современной лошади. Теперь ученым предстоит пересмотреть историю одомашивания лошадей.
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