Дэдпул объявил призыв в команду супергероев

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герой Marvel Дэдпул объявил призыв в собственную команду супергероев X-Force. Соответствующий призыв был опубликован на официальной странице персонажа в Twitter.

В качестве задач, с которыми столкнутся потенциальные кандидаты, обозначены "прыжки с самолетов, участие в опасных для жизни ситуациях, работа в составе команды, принятие сложных моральных решений, уход за подростками-мутантами, безопасное вождение "сбежавших" транспортных средств и пчеловодство".-0-