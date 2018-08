Дэдпул объявил призыв в команду супергероев

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герой Marvel Дэдпул объявил призыв в собственную команду супергероев X-Force. Соответствующий призыв был опубликован на официальной странице персонажа в Twitter.

Think you're X-Force material? Prove it. Share your application with #ApplyToXForce. Superhero landing not required. https://t.co/q2nr9Nci3p pic.twitter.com/PyAZwqPMPC