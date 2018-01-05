Деми Мур закрутила роман с 25-летним музыкантом

Деми Мур 55 лет, и она все еще крутит романы с молодыми парнями. Женщина с 2005 по 2011 год состояла в браке с Эштоном Катчером. После этого у нее не было серьезных отношений. Ходили слухи о романе с Вито Штабелем, который был, как и Эштон, моложе актрисы. После этого говорили, что она переключилась на пожилого ресторатора. Сейчас инсайдеры утверждают, что Деми опять потянулась к мужчинам помладше и закрутила роман с музыкантом, моложе нее на 30 лет.

В СМИ появилась информация, что Мур встречается с Ником, младшим из братьев Джонасов. Музыканту двадцать пять лет, однако друзья актрисы утверждают, что несмотря на столь юный возраст он более зрелый в сравнении с остальными увлечениями Деми Мур.

С Ником Джонасом дружит старшая дочь Деми и Брюса Уиллиса Румер. Ник ранее уже состоял в отношениях с женщинами, которые были старше него. Так, ему приписывают роман с Кейт Хадсон и австралийской певицей Дельтой Гудрем.

Сами знаменитости пока никак не прокомментировали информацию о своем романе. -0-