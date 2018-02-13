День святого Валентина: история, символы, подарки

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Праздник имеет свою историю и традиции.

Святой Валентин - имя нескольких раннехристианских святых мучеников, о жизни которых мало что известно, поэтому происхождение праздника сопровождается множеством легенд. Одна из них рассказывает, что в III веке римский император Клавдий издал указ, запрещающий молодым людям жениться. Он считал, что женитьба удерживает мужчин дома, в то время как их предназначение - быть хорошими солдатами и сражаться за империю. Но молодой священник по имени Валентин не внял указу и тайно венчал влюбленных. Слух об этом дошел до императора. Он повелел заключить епископа в тюрьму и потом казнить. Говорят еще, что в темнице Валентин полюбил дочь тюремщика и перед казнью оставил ей прощальное послание с подписью: "От твоего Валентина". Было это 14 февраля 270 года.

Валентин был канонизирован Католической церковью как христианский мученик, пострадавший за веру. В 496 году Папа Римский Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина. С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря Католической церкви (вместе с другими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). В католических храмах 14 февраля отмечается праздник святых Кирилла и Мефодия, а почитание святого Валентина является факультативным.

Православная Церковь относится к этому празднику неоднозначно. Одни видят в нем чужеродную традицию, другие считают, что День всех влюбленных носит по большей части коммерческий характер. 14 февраля память святого Валентина в Православной церкви не празднуется.

Тем не менее, День всех влюбленных популярен во многих странах.

Валентинов день в странах мира

В Италии, откуда по одной из легенд берет свое начало День святого Валентина, 14 февраля называется "сладким" днем. Из названия праздника понятно, что основными подарками являются всевозможные конфеты, печенье и шоколадки в форме сердца.

Традиция дарить возлюбленному что-нибудь сладкое есть и в Америке. Американцы с Днем всех влюбленных поздравляют не только тех, с кем состоят в романтических отношениях, но и всех, кого просто любят.

Англичане поздравляют любимых людей и домашних питомцев - лошадей, котов, собак. Популярными подарками на 14 февраля в Англии считаются сладости в виде сердечек, мягкие игрушки, особенно медвежата Teddy, и неизменные открытки-валентинки. Согласно правилам, настоящая валентинка должна быть анонимной: ее следует писать левой рукой или справа налево, чтобы адресат не узнал почерка.

Кстати, англичане с XV века начали рассматривать Валентинов день как прекрасную возможность для письменного объяснения в любви, а в 1820 году начался специальный выпуск праздничных открыток.

В Англии есть примета: кого девушка первым увидит в этот день, тот и станет ее суженым. Поэтому девушке, у которой уже есть возлюбленный, приходилось вести себя очень осторожно.

Уэльс славится так называемыми "ложками любви". Перед праздником влюбленные вырезают из дерева ложку, украшают ее сердечками, ключами и замочными скважинами и дарят друг другу. Такой подарок буквально означает: "Ты нашел путь к моему сердцу".

В Голландии именно 14 февраля не считается зазорным, если женщина сама подойдет к мужчине и вежливо попросит его жениться на ней. В случае отказа, мужчина должен подарить даме платье, предпочтительно шелковое.

Во Франции, где впервые были введены в обращение валентинки, помимо открыток-сердечек дарят белье, шоколадные муссы, конфеты, романтические путешествия, "счастливые" лотерейные билеты, нарезанную сердечками колбасу, розовые йогурты, искусственные цветы, говорящие что-то вроде "Я буду любить тебя вечно!". Также День святого Валентина считается наиболее удачным для предложения руки и сердца. Под шампанское и десерт возлюбленной протягивается красная (синяя, белая, голубая) коробочка с так называемым кольцом на помолвку.

В некоторых странах существует поверье, что если в День святого Валентина девушка увидела малиновку, то она выйдет замуж за моряка. Если девушка увидела воробья, то считалось, что она выйдет замуж за бедняка, зато будет с ним счастлива. А если девушка увидела щегла, то выйдет замуж за миллионера.

Подарки-символы

На открытках и украшениях ко Дню святого Валентина можно увидеть множество знаков и символов. Разумеется, все они имеют особое значение. Так, красное или розовое сердце означает вечную любовь. Ленточки ассоциируются с романтикой рыцарской эпохи, когда рыцарь скакал во время боя с лентой или шарфиком своей прекрасной дамы. Кружево символизирует сеть для поимки сердца любимого. Изображение женских рук на валентинках символизирует женственность.

Символ, ныне утративший свою популярность, - любовный узел, состоящий из изящных петель, иногда выполненных в форме сердец. Не так просто придумать свой собственный любовный узел, но, говорят, он творит чудеса.

Цветы с давних времен символизируют любовь и счастье. Люди часто посылают цветы в качестве подарка и используют их как украшение в День святого Валентина. Цветы могут нести особое послание. Язык цветов разрабатывался веками. Например, красные тюльпаны означают объяснение в любви. Желтые тюльпаны говорят: "Моя любовь безнадежна".

Одна роза или дюжина означает: "Я тебя люблю". Этот цветок был посвящен Венере, богине любви. В древности его считали божественным. Богиня Флора однажды увидела красивую девушку и превратила ее в цветок, Афродита добавила цветку красоту, Дионис пожертвовал ароматный нектар, Зефир раздул облака, чтобы Аполлон мог поливать его на солнце. Когда роза выросла, она была передана Эросу, богу любви, и названа королевой цветов.

У фиалки в этот праздник особое значение, она символизирует верность. Согласно легенде, фиалки росли под окном тюрьмы, где был заточен святой Валентин.

Три веточки мимозы означают: "Оставайся самой красивой и часто улыбайся". В давние времена количество подаренных цветов указывало час свидания.

Стоит помнить, что юным девушкам дарят нежные и мелкие цветки, составленные в маленькие округлые букетики теплых тонов. Молодым женщинам - цветы на длинных стеблях: розы, гвоздики, герберы. Женщинам старшего возраста - лилии, хризантемы.-0-