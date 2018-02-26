Дэниел Рэдклифф объяснил свой выбор ролей после "Гарри Поттера"

На днях актер Дэниел Рэдклифф дал интервью изданию Entertainment Tonight и объяснил, каким образом он выбирал новые роли после съемок во франшизе о молодом волшебнике Гарри Поттере.

Рэдклифф признался, что после съемок в поттериане он стал выбирать различные роли, чтобы доказать, что у него, как у актера, широкий диапазон. Также он просто не хочет повторять образы, потому что ему самому было бы не интересно работать над новыми проектами.

Он отметил, что многие актеры стараются выбирать кардинально разные роли, чтобы не быть заложником одного образа.-0-