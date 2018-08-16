Дэниел Рэдклифф извинился в видеообращении перед российскими фанатами

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Дэниел Рэдклифф прислал видео с извинениями перед фанатами из Якутска и организаторами фестиваля Ykt Geek Fest, сообщают местные СМИ со ссылкой на организатора фестиваля Егора Давыдова.

На странице ежегодного фестиваля косплея Ykt Geek Fest, который пройдет в 26 августа в Якутске, опубликовали видеообращение Рэдклиффа, где знаменитый актер приносит свои извинения, что из-за плотного графика не сможет принять участие в мероприятии.

"Привет, Якутск! Во-первых, я хочу извиниться за свое произношение. Во-вторых, я очень-очень счастлив, что есть такие мероприятия, как Ykt Geek Fest, где каждый может с энтузиазмом и азартом выразить свою любовь к этой культуре", – сказал в видео Рэдклифф.

Также, актер пригласил всех желающих на свой новый фильм "Опасное задание", премьера которого состоялась 16 августа.

По словам организаторов фестиваля, видеоролик от Рэдклиффа они получили еще два месяца назад, но по договоренности опубликовали на сайте ежегодного фестиваля перед премьерой его нового фильма.-0-