Дэниела Крэйга признали самым некрасивым из всех Джеймсов Бондов

Каждый из актеров, который исполнил роль Джеймса Бонда, находился под пристальным вниманием зрителей и критиков. Именно Дениелу Крейгу досталось больше других. Люди признали его самым некрасивым из всех Бондов.
Один из известных в Лондоне хирургов рассказал, что Крейг имеет самые неидеальные пропорции лица из всех исполнителей роли агента 007. Фотографии всех актеров были проанализированы с помощью специального приложения, которое оценивало их, руководствуясь принципом золотого сечения. Хирург отметил, что у британского актера тонкие губы, большой нос и в целом слишком широкое лицо.
Хоть Крейга и назвали самым некрасивым, но зато он является самым "кассовым" Джеймсом Бондом.-0-
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