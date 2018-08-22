Дэнни Бойл отказался снимать фильм про Джеймса Бонда

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный эпизод "бондианы" остался без режиссера. Дэнни Бойл покинул проект, сообщив об этом в социальной сети Twitter.

"Барбара Брокколи, Майкл Дж. Уилсон, а также Дэниел Крэйг уведомляют о том, что в связи с творческими разногласиями Дэнни Бойл принял решение отказаться от постановки 25-го фильма о Бонде", - говорится в сообщении. Никаких дополнительных разъяснений по этому поводу пока не последовало.

Напомним, что фильм с рабочим названием "Бонд 25" будет представлен европейским зрителям в конце октября 2019 года, а в мировой прокат он выйдет в начале ноября того же года. Главную роль в последний раз в своей актерской карьере исполнит Дэниел Крэйг.-0-