Дерзкий пес привел львов в замешательство - видео

Небольшая собака всерьез напугала льва и львицу, в задумчивости стоявших на поляне в Национальном парке Нгоронгоро в Танзании. На записи видно, как пес незаметно подобрался к стоявшим хищникам и с лаем бросился на больших, но все-таки "кошек".
Смелый пес даже несколько раз ухватил самца за гриву. Тот от неожиданности отступил. В целом столкновение животных прошло бескровно, поскольку собака вскоре также отбежала.
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