Десятый сезон мультсериала "Время приключений" станет последним

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятый сезон популярного американского мультсериала Adventure Time ("Время приключений") станет последним, пишет Variety.

Как отмечает издание, сегодня выйдет последняя серия десятого, заключительного сезона, а завтра официально будет издан сборник DVD-дисков, в который войдут 8 - 10 сезоны.

"Мы были очень счастливы, что люди смотрели его и он им нравился", - сказал исполнительный продюсер Адам Муто.

Мультсериал был спродюсирован в 2010 году для канала Cartoon Network. Действие мультика происходит на Земле, куда после ядерной войны вернулась магия. Главный герой мальчик Финн и его собака Джейк живут в Конфетном Королевстве и стремятся помогать жителям окрестных земель. Мультсериал неоднократно номинировался на премии "Эмми", "Энни" и другие. -0-