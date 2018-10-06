Девочка из Швеции нашла в озере тысячелетний меч

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмилетняя шведка Сага Ванесек, отдыхая в загородном доме на юге страны, нашла меч в озере Видостерн. Сначала эксперты посчитали, что мечу около 1000 лет, но, старательно изучив раритет, специалисты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет старше. Об этом сообщает ВВС.
Летом из-за жары уровень воды в озере был очень низким, что и позволило Саге найти древнее оружие. В местном музее, в котором теперь хранится находка, говорят, что он находится в очень хорошем состоянии.
Находка меча побудила местные власти начать исследования озера и его берегов. Уже нашли брошь lll в н. э. Исследование озера продолжается, и не исключено, что будут найдены еще более древние артефакты.-0-
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